سامسونج تغلق صفقة مع شركة مصنعة لمستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث التقارير التي وردتنا في وقت سابق من هذا الأسبوع لمحت إلى أن شركة سامسونج تتطلع إلى تزويد سلسلة هواتفها الذكية Galaxy A Series القادمة في العام المقبل بمستشعرات بصمات الأصابع في الشاشة. وبالنظر إلى أن هذا هو أحدث إتجاه في سوق الهواتف الذكية وحقيقة أن شركة سامسونج غيرت إستراتيجيتها من خلال دمج التقنيات والميزات الجديدة في هواتفها الذكية المتوسطة أولاً، فهذا في الواقع ليس بعيد المنال. إنها طريقة أخرى للشركة للتنافس مع الهواتف الذكية الصينية المغرية.

ولكن وفقا لمصادر داخلية، فيبدو أن سلسلة هواتف Galaxy A Series القادمة في العام المقبل لن تضم مستشعرات بصمات الأصابع التي تعمل بالأمواج فوق الصوتية الأكثر تقدمًا التي تردد بأنها ستصل إلى الطرازات الراقية من الهاتف Galaxy S10.

وبدلا من ذلك، ستقوم شركة سامسونج في سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة بإستخدام مستشعرات بصمات الأصابع البصرية التي تميل إلى أن تكون أقل دقة وثباتًا مقارنة مع تلك التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. وبطبيعة الحال، هذا أمر مفهوم بالنظر إلى إرتفاع تكلفة مستشعرات بصمات الأصابع التي تعمل بموجات فوق الصوتية. وتفيد التقارير بأن شركة Aegis Technology الصينية هي من ستهتم بطلبات شركة سامسونج.

في الوقت الراهن، ليست هناك أي معلومات بشأن الهواتف من السلسلة التي ستحصل على التقنية الجديدة، ولكننا على الأرجح سنعرف ذلك في المستقبل القريب، فعادة ما تقوم شركة سامسونج بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy A Series قبل سلسلة هواتف Galaxy S Series.

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