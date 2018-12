موتورولا تعد تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية للعام المقبل، وتشمل Moto Z4 و +Moto G7/G7

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة موتورولا تعمل حاليًا على مجموعة من الهواتف الذكية التي تستعد لإطلاقها في العام المقبل. وسيكون الهاتف الأبرز ضمن هذه التشكيلة الجديدة هو Moto Z4 علمًا أننا سنرى كذلك الهاتفين Moto G7 و Moto G7 Plus علمًا أنه بحوزتنا حاليًا مجموعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيكون تصميم هذا الهاتف.

Moto Z4 سيكون هو الهاتف الرائد لشركة موتورولا في العام المقبل، فهو سيضم المعالج Snapdragon 8150 الذي من المرجح أن تعلن عنه شركة موتورولا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا بأنه سيكون هناك كذلك ملحق MotoMod سيتيح للهاتفين Moto Z3 و Moto Z4 دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وبالنسبة للهاتف Moto G7، فقد تردد بأنه سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 660، و4GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 64GB من الذاكرة الداخلية، وبطارية بسعة 2820mAh. وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Moto G7 Plus، فقد تردد بأنه سيأتي على الأرجح مع شاشة بحجم 6.4 إنش وبطارية بسعة 3500mAh، فضلا عن معالج أقوى من فئة Snapdragon 710 على الأرجح.

على أي حال، الصور التي تم الكشف عنها حتى الآن تشير إلى أن الهاتف Moto G7 سيضم قطعًا صغيرًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية التي وصلت إلى السوق هذا العام. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كنا سنرى هذا النوع من الشاشات في الهاتفين Moto Z4 و Moto G7 Plus أم لا، على الرغم من أننا نتوقع أن يأتي هذا الأخير بنفس تصميم شقيقه الأصغر حجمًا Moto G7.

Just a recap for @moto devices in 2019.

- moto g7 (sd660, 4-32 GB)

- moto g7+ (sd7xx, 4/6-64 GB)

- moto z4 (sd8150, 6-64/128 GB)