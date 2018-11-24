شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لمواجهة لجنة من 7 دول حول أزمة تسريب البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حضور العديد من جلسات الاستماع مع المشرعين هذا العام حول اختراقات البيانات والفضل فى التعامل مع التدخل السياسى بفيس بوك، من المقرر أن تواجه الشبكة الاجتماعية لجنة دولية تتألف من 22 عضو من 7 دول مختلفة، حيث من المنتظر أن يواجه "ريتشارد آلان" نائب رئيس فيس بوك لقطاع سياسات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأسبوع المقبل عددا من الأعضاء المنتخبين فى لندن، والذين تم اختيارهم من برلمانات بريطانيا والأرجنتين والبرازيل وكندا وأيرلندا ولاتفيا وسنغافورة.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فمن المنتظر أن تجتمع لجنة كبرى دولية غير مسبوقة تضم 22 ممثلا من سبعة برلمانات فى لندن الأسبوع المقبل لطرح أسئلة على شركة فيس بوك بشأن أزمة الاخبار المزيفة على الانترنت وسلسلة الفضائح المختلفة المتعلقة بسوء استخدام البيانات الخاصة بالشبكة الاجتماعية".

وكانت اللجنة قد عرضت على زوكربيرج الحضور والمشاركة فى الاجتماع إلا أنه رفض، لتقترح فيس بوك على اللجنة حضور "ريتشارد آلان" نائب رئيس الشركة للحلول والسياسات، الذى وافقت عليه اللجنة فى النهاية، فيما تشكلت هذه اللجنة فى أعقاب التحقيقات التى أجريت فى نيويورك تايمز مؤخرا، والتى توصلت إلى أن الشبكة الاجتماعية استأجرت شركة استشارات سياسية وشركة علاقات عامة يملكها الجمهوريون، كما أصبح فريق القيادة العليا على بينة من انتهاكات وانتشار المعلومات المضللة الروسية".