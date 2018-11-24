شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تتعاون مع ديزنى لتوفير "ستيكرز" فيلم "Ralph Breaks the Internet" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة التراسل الفورى "واتس آب" خلال الشهر الماضى، عن إتاحة ميزة الملصقات "الاستيكرز" فى جميع أنحاء العالم، وهى طريقة جديدة لمستخدميها للتعبير عن أنفسهم، كما كشفت الشركة أيضا عن دعمها للملصقات الخاصة بجهات أخرى، والتى تهدف لتمكين المطورين والمصممين من إنشاء ملصقات لواتس آب.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقد أعلنت شركة ديزنى أنها أطلقت مجموعة ملصقات "Ralph Breaks the Internet" المخصصة لأجهزة iOS وأندرويد، والتى تضم شخصية "رالف" الكرتونية".

بالإضافة إلى ذلك تقدم Disney حساب واتس آب للأعمال لتزويد المشجعين بفرصة مقابلة Ralph وVanellope، ومن المنتظر أن يتلقى مستخدمو واتس آب، إشعارًا عند بدء بيع تذاكر فيلم "Ralph Breaks the Internet"، فيما تتوفر الآن ملصقات "Ralph Breaks the Internet" الجديدة الخاصة بواتس آب للتنزيل عبر App Store وGoogle Play Store مقابل 1.99 دولار أمريكى.