Xiaomi تستعرض النسخة المتوافقة مع شبكات 5G من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 قبل شهر تقريبًا علمًا أن الشركة وعدتنا بإصدار النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الهاتف في العام المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد قام المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin بنشر صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كشفت لنا بأن هذا الهاتف الرائد الجديد تمكن من الوصول إلى سرعة 5G في بيئة محكومة.

نرى شعار ” 5G ” في الزاوية العلوية اليمنى، بينما نرى شعار Android 9 Pie بجانب الساعة في الجانب العلوي الأيسر، وهو على الأرجح مجرد تحديث نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 بشكل مسبق مع الإصدار الأحدث من نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.

بعد نشر هذه الصورة، أكد السيد Lin Bin لعشاق الشركة بأن فريقه قادر على الوفاء بوعده. وإذا تمكنت شركة Xiaomi من إطلاق النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 قبل إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، فقد يكون أول هاتف ذكي يدعم شبكات 5G، مما يجعل شركة Xiaomi تتفوق على سامسونج و OnePlus و Huawei.

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