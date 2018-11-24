تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن خطط ابل لهواتف الأيفون القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لشركة ابل تقدم من خلالها تقنية جديدة تعمل على تغيير لون سطح الهاتف إلى لون متدرج عند تحريكه بشكل طفيف.

تدفع مبيعات هذا العام المنخفضة من هواتف الأيفون شركة ابل بإجراء تغيير أكبر على الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون، حيث بدأت عملاق التكنولوجيا بالفعل في وضع اللمحات الأولى لتصميم جديد لهواتف الأيفون القادمة.

وفقاً لبراءة إختراع ابل الجديدة، فإن التغيير القادم لهواتف الأيفون يشمل تصميم سطح الهاتف الذي يأتي بتقنية تعمل على تحول لون الهاتف إلى لون متدرج عند تحريك الهاتف بشكل طفيف.

وتشير اللمحات الأولى لبراءة إختراع ابل إلى تصميم يحاكي هواتف P20 Pro من هواوي التي جاءت بلون متدرج هذا العام، حيث أطلقت ابل على براءة الإختراع الجديدة Surface Finishing.

وتشير التوقعات إلى أن براءة الإختراع الجديدة تغير بها ابل تصميم هواتف الأيفون الزجاجي إلى تصميم بألوان متدرجة في الجهة الخلفية، حيث جاء في تقرير MySmartPrice عن براءة الإختراع أن ابل تستخدم تقنية CNC لدعم تصميم الهاتف بلون متدرج ينعكس مع الإضاءة.

وتعد تقنية ابل الجديدة تقنية بديلة للمستخدمة حالياً والتي تعرف ب sandblasting، حيث تستخدم ابل السيراميك في تنفيذ التقنية الجديدة لدعم لون متدرج يمكن التحكم فيه عند تحريك بسيط للهاتف.

المصدر