شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لسنا روبوتات".. احتجاجات واسعة لعمال أمازون حول العالم بالجمعة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج الآلاف من موظفى أمازون فى جميع أنحاء أوروبا خلال الجمعة السوداء على الطريقة التى تتعامل بها الشركة معهم، ونظم تحالف من النقابات فى جميع أنحاء أوروبا هذه الاحتجاجات، ونشرت نقابة العمال البريطانية GMB شريط فيديو للعمال يقولون للرئيس التنفيذى للشركة جيف بيزوس "نحن لسنا روبوتات" بخمس لغات مختلفة.



مظاهرات أمازون

ويخطط العمال فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا للإضراب لمدة 24 ساعة أو أكثر، وذكرت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية أن المدراء اضطروا للتدخل، وقاموا بحزم المنتجات والبضائع بأنفسهم للتعامل مع الطلب بعد إضراب العمال.

وقالت UNI Global، نقابة العمال التى تساعد على تنسيق الاحتجاج، إن ما يقرب من 2400 عامل قد أضربوا عن العمل فى أوروبا، وهناك أعداد أكبر من المتظاهرين.

وقالت أمازون ألمانيا لرويترز إن 620 موظفا شاركوا فى الإضراب فى اثنين من مستودعاتها، فى حين قال الاتحاد الألمانى لبيزنس إنسايدر إن 1000 عامل احتجوا.

وفى إسبانيا قالت النقابات إن 1600 موظف أضربوا، كما ادعت تقارير محلية أن أمازون طلبت من الشرطة الإسبانية التدخل لوقف الإضراب داخل مستودع فى ضواحى مدريد.

ونقلاً عن مصادر الشرطة، ذكرت صحيفة "الكونيدنسيال" أن الشرطة رفضت بشكل قاطع طلب أمازون.

وفى المملكة المتحدة بدأ عمال أمازون التظاهر خارج مخازن الشركة فى الساعات الأولى من الصباح.

وقال متحدث باسم "GMB" gl,ru "بيزنس إنسايدر" يوم الخميس إن الغرض من الاحتجاجات البريطانية لم يكن تعطيل مبيعات "الجمعة السوداء" فى أمازون، ولكن لزيادة الوعى".

وفى بيان صحفى تم إرساله إلى Business Insider، قالت نقابة GMB إنها تحتج على "الظروف غير الإنسانية" فى المستودعات، واستشهدت بأرقام تبين أن مستودعًا واحدًا فى أمازون فى بريطانيا قد اتصل بسيارات الإسعاف إلى الموقع 115 مرة خلال فترة ثلاث سنوات.