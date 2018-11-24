كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة تبتكر حذاءً ثورياً مضاداً للإصابات في إسبانيا

كشفت شركة إسبانية مختصة بصناعة المنتجات الرياضية عن حذاء رياضي جديد يتميز بتصميم فريد من نوعه، وقدرته على الحماية من أية إصابات.

ابتكر المدرب فرانك بينيتو، فكرة تصميم جديد لحذاء رياضي منذ ما يقارب 5 سنوات، مستوحياً الفكرة من كتاب “العدو مع الكينيين” والذي ألفه الكاتب أدراناند فين في محاولة منه لمعرفة السبب وراء مهارات العدو التي يتمتع بها الرياضيون الكينيون، وسبب عدم تعرضهم للكثير من الإصابات.

وأورد فين في كتابه أن الكينيين قاموا بتطوير تقنية طبيعية لا تتطلب الاعتماد على كعب الحذاء أثناء العدو، وإنما تعتمد على وتر العرقوب، والقوس الأخمصي، وعضلات الساق.

وقال المصمم بينيتو تعليقاً على تجربة أجراها على حذاء رياضي قام باقتصاص كعبه: “شعوري بالقوة والاندفاع كان مدهشاً، كان كاحلاي نابضين قويين يدفعاني إلى الأمام بقوة في كل خطوة”.

وبعد إجرائه التجربة، قرر بينيتو تأسيس شركة خاصة بتصنيع المنتجات الرياضية لتنفيذ فكرته على أرض الواقع. وقد أسس بينيتو الشركة التي أطلق عليها اسم (FBR) بالتعاون مع فريق من الباحثين في الميكانيك الحيوية، ومصممين رياضيين، وأخصائين في العلاج الطبيعي، ومدربين رياضيين، وكان الحذاء الجديد باكورة منتجات شركتهم، وفق ما نقل موقع “أوديتي سنترال”