كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حافلات ذاتية القيادة قيد التجربة في اسكتلندا

يُتوقع أن يبدأ العمل في النسخة التجريبية للدفعة الأولى من الحافلات ذاتية القيادة في اسكتلندا مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن يتم تشغيل 5 حافلات ذاتية القيادة في المرحلة الأولى من التجربة، يبلغ طول كل منها 12 متراً، وتتسع لـ 42 شخصاً.

وقال مدير دائرة النقل في هوليرود، مايكل ماثيسون: “إن نشر هذه المركبات في اسكتلندا سيحدث تغييراً جذرياً على الطريقة التي نتنقل بها. ومن المزمع أن تقوم الحافلات الجديدة بعشرة آلاف رحلة أسبوعياً”.

وتشرف على التجربة شركة فيوجن كونسترينغ للتكنولوجيا ذاتية القيادة، بالتعاون مع شركة اسكتلندا للنقل، وشركة ألكسندر دينيس، المصنعة للحافلات.

وسيبدأ العمل في تجربة الحافلات الخمس التي تحمل اسم ألكسندر دينيس انفيرو، في مطلع العام المقبل داخل مستودعات الشركة المصنعة قبل أن يتم اعتمادها للعمل على الطرقات.

وقد عبّر ناطق باسم الشركة المصنعة للحافلات، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الرائد الذي لم يتم تحقيقه في أي مكان آخر في العالم حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.