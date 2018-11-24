HTC لن تغادر سوق الهواتف الذكية، وتخطط لإطلاق هواتف جديدة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال شركة HTC عازمة على مواصلة مغامرتها في سوق الهواتف الذكية، فعلى الرغم من الوضعية الإقتصادية المتردية للشركة، فهي لا تزال تخطط لتقديم جهاز جديد قبل نهاية هذا العام ومواصلة الإبتكار في العام المقبل. وتخطط الشركة لدمج تقنيات الواقع المعزز والبلوكشين وتكنولوجيا الجيل الخامس 5G لتعزيز تشكيلة هواتفها الذكية.

ولكن قبل نهاية هذا العام، سنرى نسخة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف HTC U12 Life. هذا الهاتف متوفر حاليًا فقط مع 4GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية. هو يدعم إمكانية إستخدام الذاكرة الخارجية MicroSD، ولكنه يضم منفذ هجين، وبالتالي هذا يعني بأنه لن يكون بإمكان المستخدمين إستخدام إثنتين من بطاقات SIM جنبا إلى جنب مع بطاقة MicroSD.

ستواصل شركة HTC أيضًا إنشاء منصة الواقع الإفتراضي والواقع المعزز الخاصة بها، فضلا عن تقديم المزيد من المحتوى. وترى الشركة التايوانية الخوذات والأجهزة المحمولة كتكنولوجيات محورية في حياة المستهلكين. ومن المؤكد أن الشاشات الفائقة الوضوح موجودة بالفعل، ولكن شركات الإتصالات حريصة أيضًا على الدفع بشبكات الجيل الخامس 5G لزيادة معدل تبني تكنولوجيات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز.

أما بالنسبة لتكنولوجيا البلوكشين، فقد قررت شركة HTC شحن الهاتف HTC Exodus 1 في الشهر المقبل. وكما سمعتم على الأرجح، فقد تم تزويد هذا الهاتف بالعديد من المكونات والبرمجيات ذات الصلة بالعملات الرقمية مما يجعله يستهدف بشكل مباشر المستخدمين المتحمسين للدفع فقط مقابل ذلك التشفير الذي يمنحه هذا الهاتف.

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