شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فايبر" يطلق أول دردشة "للجروبات" تضم مليار عضو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن تطبيق التراسل الفورى "فايبر" عن ميزة جديدة قد تكون هى الأولى فى العالم، على حد وصفه، حيث وفر ميزة Viber Communities أو مجتمعات فايبر، وهى الميزة التى تجعل منه تطبيق المراسلة الأول فى العالم الذى يوفر مساحة للدردشة تضم أكثر من 1 مليار شخص يمكنهم تبادل الرسائل معاً فى غرفة دردشة واحدة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، رغم صعوبة المشاركة فى غرفة دردشة تضم مليار شخص ومتابعة كل ما يقال داخلها، إلا أن الميزة موجودة إذا ما فضل شخص استخدامها لأى سبب، كما أعلن فايبر عن توفير مميزات جديدة لتحقيق الدخل، للسماح لمالكى المنتجات بالحصول على أرباح خلال نمو مجموعاتهم.

ويمكن لأى مستخدم فايبر إنشاء Community أو دردشة جماعية تضم مليار عضو، والتى يمكن استخدامها لأى غرض، بداية من نوادى المعجبين، وصولا إلى المناقشات فى الموضوعات المختلفة مثل السفر أو الرياضة أو الألعاب، وعلى عكس مجموعات Viber العادية، تتوفر لـ Communities مزيد من ميزات الدردشة الجماعية المحسّنة والتى تضم:

- عدد غير محدود من الأعضاء: حيث يصل عدد الأعضاء إلى 1 مليون.

- الانضمام بضغطة واحدة: حيث يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى المنتديات العامة بمجرد الضغط على الرابط.

- سجل دردشة الكامل: سيشاهد كل عضو جديد فى المنتدى سجل دردشات كامل عند انضمامه لهذه المجتمعات.

- الرسائل المثبتة: يمكن لمسؤولى المجموعة تثبيت رسالة فى الجزء العلوى من الدردشة لكى يراها الجميع.

ويوجد فى الوقت الراهن العديد من هذه المجموعات قيد التشغيل بالفعل، ويمكن لمستخدمى أندرويد وiOS الحصول على ميزة منتديات فايبر فى الوقت الراهن.