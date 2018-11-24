غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجومائية

مصراوي - كتب- أحمد نجيب:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في السابعة من صباح اليوم السبت، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور، في بيان، اليوم، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة...