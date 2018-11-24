تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy Note 9 باللون الأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن اللون الأبيض من هاتف Galaxy Note 9 الذي ينطلق إلى منافذ البيع الشهر المقبل بسعر 1000 دولار تقريباً.

أطلقت شركة سامسونج رسمياً الإصدار المنتظر من هاتف Galaxy Note 9 المميز باللون الأبيض الذي يصل إلى منافذ البيع خلال الشهر المقبل قبل نهاية عام 2018.

ومن المقرر وفقاً لإعلان سامسونج أن يتوفر هذا الإصدار بسعر 1000 دولار تقريباً للمستخدمين، أيضاً من المتوقع أن يطلق الهاتف في العديد من الأسواق لاحقاً.

يذكر أن هاتف Galaxy Note 9 باللون الأبيض أعلن عنه رسمياً في تايوان، حيث يتوفر في شهر ديسمبر في سوق تايوان في البداية، أيضاً لم تحدد سامسونج موعد محدد لإطلاق هاتف Galaxy Note 9 إلى الأسواق العالمية.

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