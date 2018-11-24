تقرير جديد يؤكد قدوم المعالج Snapdragon 8150 في اليوم الرابع من شهر ديسمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أوضح لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن شركة كوالكوم ذاهبة لإزاحة الستار رسميا عن معالجها الرائد المقبل والذي من المفترض أن يحمل إسم Snapdragon 8150 في مؤتمرها السنوي ” Qualcomm Tech Summit ” المقرر عقده في اليوم الرابع من شهر ديسمبر المقبل. الآن، نحن هنا مع تقرير جديد يؤكد نفس الأمر، فهو الآخر يشير إلى أنه سيتم الكشف عن المعالج Snapdragon 8150 في المؤتمر المقرر عقده في اليوم 4 ديسمبر علمًا أن الشركة الصينية بدأت فعلا بإرسال الدعوات لبعض وسائل الإعلام الصينية لحضور هذا الحدث.

حزمة الدعوة التي تقوم شركة كوالكوم بإرسالها لوسائل الإعلام تتضمن خوذة Xiaomi VR تقوم بتشغيل فيديو أنيق يرسلك إلى جزيرة هاواي حيث سيتم عقد المؤتمر. هناك أيضًا قائمة بالأنشطة التي ستحدث في ” ماوي ” علمًا أن فعاليات هذا الحدث ستنتهي في اليوم السابع من شهر ديسمبر مع حفلة وداع.





حزمة الدعوة تتضمن أيضا ورقة مكتوب عليها باللغة الصينية عبارة ” يجرؤ على أن يكون أول تجربة 5G محمولة “. التوقعات تشير إلى أن المعالج الرائد المقبل لشركة كوالكوم سيتخلي عن اللقب المؤلف من ثلاثة أرقام 8xx والتحول إلى أربعة أرقام. ويقال بأن هذا المعالج سيضم ثمانية أنوية في المجموع، ولكنها ستمتاز بتركيبة لم نتعود رؤيتها في معالجات Snapdragon الرائدة. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا بأنه سيضم معالج الرسوميات الجديد Adreno 640، وسيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر.

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