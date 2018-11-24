بعض ملاك Google Pixel 3 يعانون من مشكلة أخرى لها صلة بالشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قامت بإطلاق الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، إضطرت شركة جوجل للتعامل مع العديد من مشاكل الجودة التي صادفت ملاك هذين الهاتفين سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات علمًا أن الشركة عانت من نفس الأمر كذلك مع الجيل الأول والثاني من هواتف Google Pixel.

الآن، نحن هنا مع شكاوى جديدة ظهرت على الشبكة الإجتماعية Reddit يلمح فيها المستخدمين إلى مشكلة ومضان الشاشة في هواتف Google Pixel 3 الخاصة بهم. ويقول بعض المستخدمين بأن أجزاء من شاشات هواتفهم الذكية أصبحت شديدة السطوع بشكل مفاجئ، بينما تظل الأجزاء الأخرى من الشاشة داكنة.

في الوقت الراهن، يعتقد بأن هذه المشكلة لها علاقة بالبرمجيات وليس العتاد، فقد أوضح العديد من المستخدمين بأن هذه المشكلة ظهرت لهم بعد تثبيت التحديث الأمني لشهر نوفمبر. ومع ذلك، فقد تم نشر فيديو على شبكة Reddit يلمح إلى أن هذه المشكلة قد تكون لها علاقة بالمستشعرات الموجودة في الواجهة الأمامية للهاتف. ويعتقد آخرون بأنه يمكن أن يحدث ذلك بسبب ميزة ” Ambient Display “.

جوجل لم تعلق بعد بشكل رسمي على هذه المشكلة، ولكن وفقا لأحد المستخدمين، فيبدو أن شركة جوجل قررت إستبدال هاتفه. ومع ذلك، فهذه ليست هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الهاتف Google Pixel 3. كانت هناك تقارير تفيد بأن حرارة الهاتف ترتفع أثناء الشحن، وأن الهاتف يعاني من مشاكل في إدارة الذاكرة، في حين كان هناك بعض المستخدمين الذين كانوا يشتكون من إختفاء الرسائل النصية.

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