شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل يؤكد تطوير الشركة أنظمة للسيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتزم شركة أبل حتى الآن بالسرية ببرنامجها المتعلق بالسيارات ذاتية القيادة، ولكن أصبح من المعروف أن سيارة Lexus RX 450h واحدة من سياراتها التجريبية، كما أن أسطولها من السيارات المستقلة التى تعبر الطرق فى كاليفورنيا ينتعش من 27 فى يناير 2018 إلى 70 فى سبتمبر من هذا العام، والآن، كشف الرئيس التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك" بعض التفاصيل حول البرنامج.

وفى مقابلة حديثة عقدها "تيم كوك" مع شبكة CNN تحدث عن مجموعة من الأشياء، بما فى ذلك سيارات الشركة المستقلة، وعندما سئل عن أن مقرApple Park حاضن لسيارة الشركة المستقلة، حاول الرئيس التنفيذى لشركة أبل تفادى السؤال من خلال الحديث عن المقر الجديد وأهميته، ومع ذلك عند الإصرار عليه، قال كوك أن أبل تعمل على أنظمة مستقلة للسيارات المستقبلية.

وقال :"نحن نطور أنظمة مستقلة، ونعتقد أن الاستقلالية هى تكنولوجيا أساسية لكن يمكن استخدامها بطرق مختلفة"، وسرعان ما ابتعد عن الموضوع من خلال التركيز على موضوع آخر أشمل.

وعندما سئل عن وجهات نظره حول الإرث الذى سيتركه، خاصة فى ضوء كونه خليفة "ستيف جوبز"، المؤسس المشارك الأسطورى لشركة أبل، قال كوك إنه لا يهتم بهذه الأشياء، وهو فقط يقوم بعمله، ويأمل أن تكون بعض الأشياء الأخرى التى يفعلها تعمل على مساعدة الآخرين.