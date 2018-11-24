تكنولوجيا: هل تطلق سامسونج هاتفها القابل للطي بهذا السعر؟

تعتزم شركة سامسونج طرح هاتفها القابل للطي قريبًا، لكنها لم تقرر بعد اسمه، فهي حائرة بين “Galaxy F” و”Galaxy X” و”Galaxy Flex”.
ويتراوح سعر الهاتف بين 1500 و2000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 34411 و45882 جنيهًا مصريًا، بحسب موقع “Techradar”.
وعرضت سامسونج مؤخرًا خلال مؤتمر خاص بالمطورين، جهازها الذكي القابل للطي الذي يتحول من تابلت إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج، ومن المتوقع طرحه مارس المقبل.
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