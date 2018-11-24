تكنولوجيا: مستخدمون يختارون أفضل 3 هواتف في الأسواق.. هل تشاركهم الرأي؟

أجرى موقع “Cnet” التكنولوجي تصويتًا على أفضل 3 هواتف ذكية في الأسواق، من حيث المواصفات، والسعر، والأداء.

وجاء في صدارة التقييم هاتف Galaxy Note 9، الذي زودت سامسونج خصائص قلمه الرقمي، ودعمته بكاميرا ذكية عالية الدقة، تتكيف مع الضوء.

وجاء هاتف أبل الجديد آيفون XS العامل بنظام التشغيل iOS 12، والذي يدعم شريحتي اتصال لأول مرة في هواتف آيفون، في المرتبة الثانية.

أما ثالث الهواتف فهو Pixel 3 الذي أنتجته شركة جوجل، وقالت عنه إنه مصمم بشكل كامل لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين.