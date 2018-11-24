تكنولوجيا: “هاكر” يخترق أكثر من نصف مليون جهاز أندرويد.. وهذا رد فعل جوجل

اخترق هاكر، يُطلق على نفسه اسم “لويز بنتو”، أكثر من نصف مليون جهاز يعمل بنظام أندرويد، معتمدًا على كود خبيث نشره عبر 13 لعبة طورها بنفسه وقدمها من خلال متجر جوجل للتطبيقات.

وقال الباحث الأمني في شركة “ESET”، لوكاس ستيفانكو، إن جميع الألعاب، التي كانت تحوي الكود الخبيث، كانت لا تعمل، بحسب موقع “TheNextWeb”.

وبعد تثبيت اللعبة على الجهاز يحذف الكود الخبيث أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، حتى لا يتمكن المستخدم من إيجاده، ويمنح الكود للهاكر القدرة على سرقة بيانات المستخدم.

وحذفت جوجل هذه الألعاب من متجرها بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، وذلك بعد دخول لعبتين منهم في قائمة “الأكثر شعبية” على المتجر.