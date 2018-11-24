شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب انخفض تصنيف اللاعبين داخل لعبة PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لعبة PUBG Mobile موسمها الجديد مع أحدث إصدار وهو 0.9.5 والذى وفر العديد من التحسينات الجديدة، والأسلحة الجديدة، وسيارة جديدة للعبة، حيث يتضمن الموسم الرابع للعبة، وضع "Hardcore" جديد لخريطة Erangel، إلا أن المشكلة الأكبر التى تواجه اللاعبين هى انخفاض تصنيفهم داخل اللعبة على كافة المستويات.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فإن السبب وراء هذه المشكلة، هو أنه مع كل موسم جديد ينخفض تصنيف RP (نقطة التقييم) إضافة إلى الترتيب العام على لعبة PUBG، ويحتاج اللاعبين اللعب مرة أخرى وإتمام المهام اليومية والأسبوعية لكسب النقاط وزيادة ترتيبهم، كما سيكمل إنجاز المهام اليومية والأسبوعية صناديق اللاعبين وبعملة BP وPUBG.

ويعتمد ترتيب اللعبة أساسًا على "الموسم"، ويعرض التصنيف فقط لهذا الموسم بعينه وبمجرد أن ينتهى الموسم، يبدأ الترتيب أيضًا من البداية، فيما تسمح لعبة PUBG أيضًا للمستخدمين بالدفع مقابل تذكرة الموسم، فيما يوفر موسم Royale Pass Season 4 الأخير من اللعبة لمسات جديدة للأسلحة النارية، وأزياء، ووجهات شخصية، وتسريحات شعر جديدة .