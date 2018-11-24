شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنها .. يعنى إيه "البطارية الصلبة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسابق العديد من شركات التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة من أجل إطالة عمر البطاريات وزيادة طاقة تخزينها خاصة وأنها من الأشياء الأساسية التى يعتمد عليها الكثير منا فى حياتنا اليومية بداية من بطارية الهاتف الذكى، وصولا إلى بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الأمر الذى دفع الباحثين لإيجاد تقنيات جديدة من شانها إطالة عمر البطارية لفترة أطول، مما نتج عنه فى النهاية ما يعرف بـ "البطارية الصلبة".

البطارية الصلبة

تعرف بـ Solid-state Battery أو بطارية الحالة الصلبة، وتتميز بكونها أكثر قوة وأمانا، كما أنها أقل سعرا مقارنة ببطارية الليثيوم ايون، وهى تعتمد على مواد صلبة بدلاً من الإلكتروليت السائل، وهو ما يساعد على زيادة كثافة الطاقة، ما يعنى المزيد من مدة السير فى حالة بطاريات السيارات مع استخدام نفس الحجم الموجود فى البطاريات السابقة، وفى الوقت ذاته لا تحتاج هذه البطاريات إلى نظام التبريد، ما يقلل التكاليف والوزن، فضلاً عن توفير المزيد من الأمان، لعدم تسببها فى نشوب حرائق شديدة عند وقوع حوادث.

توفرها فى الأسواق

قد يستغرق ظهور هذه البطاريات فى الأسواق التقليلة بعض الوقت، لكن من المتوقع أن تدخل البطارية برامج الإنتاج القياسى خلال العقد المقبل، مع ملاحظة أن هذه البطارية تمتلك بعض العيوب فى الوقت الراهن تتمثل فى انخفاض الطاقة وانخفاض القدرة على معدل الإنتاج نتيجة الهيكل القطبى للطبقات والمشاكل الناشئة عن درجات الحرارة الباردة، ولكن شركات التكنولوجيا تحاول التغلب على التحديات باستخدام هيكل ثلاثى الأبعاد الحالة الصلبة.