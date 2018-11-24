طقس السبت.. أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق.. والأرصاد تعلن موعد نهاية "الموجة السيئة"

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، اليوم السبت، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وشهدت القاهرة والمحافظات، الجمعة، موجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها على الفيس بوك، أنه يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وواصلت: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

سيول في سيناء

كما أعلنت هية الأرصاد في بيان أخر، استمرار حالة عدم الاستقرار علي شمال البلاد تكون ذروتها اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي كافة الانحاء الشمالية تصل الي حد السيول علي سيناء لذا يرجى الحذر من التواجد بجوار الاماكن المرتفعة والاوديه ومخرات السيول".

الأرصاد تعلن موعد نهاية "الموجة السيئة"

ويتوقع خبراء الطقس أن تتحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت، في مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 21

بلطيم 15 20

مطروح 14 21

السلوم 13 21

سيوة 13 22

بورسعيد 16 22

دمياط 16 21

الزقازيق 15 22

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 16 22

نخل 08 21

نويبع 18 21

طابا 14 20

كاترين 09 13

الطور 14 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 24

الفيوم 13 23

بني سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 12 23

سوهاج 13 24

قنا 14 24

الأقصر 15 25

أسوان 17 25

أبوسمبل 16 24

الوادي الجديد 12 23

شلاتين 19 26

أبورماد 18 25

رأس حدربة 16 24

حلايب 17 24