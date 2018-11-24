بالأسعار والصور| مهرجان التخفيضات.. تعرف على خصومات وعروض الموبايلات في الـ"البلاك فرايداي"

كتبت وتصوير - بسمة مشالي: انطلقت تخفيضات وعروض "البلاك فرايداي" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وحرصت متاجر بيع الموبايلات على تقديم نظام الدفع بالتقسيط، وهناك تخفيضات ملفته علي منتجاتهم المختلفة بجانب العروض المرفقه بالهواتف.. ورصد "لايف ستايل مصراوي" خلال جولته بالمولات التجارية، تفاصيل بعض العروض والتخفيضات علي الموبايلات في الـ Black Friday كالآتي: 1- compume

هاتف Samsung، موديلj7 core 32Gi3 بسعر 2699 بدلاً من 3399 جنيهاً 2- سكاي جروب

هاتف I phone 6s plus 32G gray بسعر 10500 بدلاً من 11000 جنيهاً هاتف I phone 7 تراوح سعره الجديد بدأ من...

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