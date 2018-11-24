شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر "بلاى ستور" يذكرك بتثبيت تطبيقاتك المستخدمة مسبقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد متجر "بلاى ستور" التابع لشركة جوجل واحدا من أشهر متاجر التطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمون، فيما تعمل جوجل طوال الوقت على تعزيز متجرها بالعديد من المميزات الجديدة والتى تم إطلاق بعضها بالفعل، فيما يخضع البعض الأخر للتجربة، والتى كان آخرها ميزة تعرض بطاقة جديدة تحمل اشعار تذكير فى تبويب "تطبيقاتى وألعابى"، والذى يشير إلى إعادة تثبيت تطبيقات سبق استخدامها ولكن غير مثبتة على الهاتف حاليًا.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فإن هذه البطاقة الجديدة تسلط الضوء على عدد قليل من التطبيقات التى سبق أن ثبتها المستخدم، بما فى ذلك التطبيقات التى تم تثبيتها على نفس الحساب ولكن لأجهزة أخرى، وهناك زر "مراجعة الكل"، وبمجرد الضغط عليه يعرض للمستخدم باقة من التطبيقات، ويتم مطالبته بتحميلها كلها دفعة واحدة أو الاختيار بشكل منفرد.

وحتى الآن، فإن هذه الميزة تظهر لعدد محدود من المستخدمين، لكن ربما تطرحها جوجل للجميع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة هذا إذا أرادت الشركة إخراجها من مرحلة الاختبار، وبنفس الوقت هى تشجّع المستخدم على تجربة التطبيقات التى تخلو عنها مرة أخرى.