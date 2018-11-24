شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كولومبيا البريطانية تعلن عن خططها للحد من بيع سيارات الوقود بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جون هورجان رئيس وزراء كولومبيا البريطانية أن حكومته ستقدم مشروع قانون فى عام 2019 سيتطلب بيع السيارات والشاحنات "الخفيفة" الخالية من الانبعاثات فى المقاطعة الكندية بحلول عام 2040، وسوف ترتفع النسبة المئوية من 10% عام 2025 لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.

كما وعد هورجان بتحفيز عمليات التحول نحو السيارات الخالية من الانبعاثات فى كولومبيا البريطانية من خلال توسيع شبكة الشحن السريع الخاصة بها إلى 151 موقعًا، ما أدى إلى ضخ 20 مليون دولار فى برامج الحوافز لشراء سيارات خالية من الانبعاثات وجعل هذا البرنامج فى متناول سكان "الدخل المتوسط ​​والمنخفض".

فى حين أنه لا يوجد ضمان بأن التشريع سيمر، إلا أن الاحتمالات جيدة بالنظر إلى الهيئة التشريعية المؤيدة، فالمقاطعة تعتمد فعليًا على الجمال الطبيعى لجذب الناس والأعمال التجارية، ويتجاهل السياسيون ذلك الواقع الاقتصادى على حسابهم.