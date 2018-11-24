سيول عارمة تجرف السيارات في أحياء مكة.. فيديو

أحمد محرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر سيولًا قوية جارية تجرف السيارات في وادي جليل بمكة المكرمة فجر اليوم، فيما هطلت الأمطار الغزيرة على المصلين فجر اليوم في الحرم المكي.

وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، تعرضت أحياء من العاصمة المقدسة ومحافظات منطقة مكة المكرمة فجر اليوم لأمطار وسيول غزيرة.