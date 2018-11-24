شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. كم خسر عمالقة التكنولوجيا خلال 2018؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الأشهر القليلة الماضية "قاسية" على المليارديرات فى جميع أنحاء العالم، حيث شهدت القيمة الصافية لأغنى الشركات فى العالم هبوطا مفزعا، وعلى نفس الخطى لم يكن مليارديرات التكنولوجيا أيضا محصنين ضد هذا التراجع الكبير، وفيما يلى نعرض قائمة بأبرز مليارديرات التكنولوجيا الذين فقدوا معظم أموالهم فى عام 2018 كما يلى: - مارك زوكربيرج: الرئيس التنفيذى لفيس بوك.. خسر 19.3 مليار دولار. - Pony Ma: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Tencent Holdings الصينية.. خسر 10.9 مليار دولار. - جاك ما : مؤسس ورئيس "على بابا" أكبر شركة للتجارة الإلكترونية فى الصين ... خسر 7.3 مليار دولار. - وليام دينج، الرئيس التنفيذى لشركة NetEase... خسر 6.47 مليار دولار. - ​Zhang Zhidong، المؤسس المشارك لشركة تينسنت القابضة.. خسر 4.7 مليار دولار. - ريتشارد ليو هو مؤسس ورئيس JD.com، ثانى أكبر شركة للتجارة الإلكترونية فى الصين .. خسر ما يصل إلى 4.2 مليار دولار. - روبن لى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Baidu.com: لقد خسر 3.57 مليار دولار. - إدوارد سافيرين، المؤسس مشارك بفيس بوك: خسر 2.22 مليار دولار.

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