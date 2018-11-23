شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: أبل تخفض سعر هاتف iPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال فى تقرير جديد أن شركة أبل تستعد لتخفيض سعر هاتف iPhone XR فى اليابان عن طريق دعم شركات الاتصالات المحلية، ويمكن أن يبدأ انخفاض السعر للهاتف الجديد ابتداء من الأسبوع القادم.

ويأتى هذا التقرير تزامنا مع التقارير الأخيرة من سلسلة التوريد التى تؤكد أن أبل تقوم بخفض طلبات الإنتاج على iPhone XS و XS Max و XR، بالاضافة إلى إعلان الشركة فى الآونة الأخيرة أنها لن تقدم أرقام مبيعات هواتف أيفون، مما يزيد من مخاوف المستثمرين.

ويزعم تقرير وول ستريت جورنال أن شركة آبل تقوم بإعادة إنتاج آيفون X فى بعض الأسواق، وتأتى هذه الخطوة بسبب جزء من متطلبات عقدها مع شركة سامسونج ديسبلاى لتصنيع شاشات OLED.

جدير بالذكر أنه تقلصت مبيعات الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم لمدة عامين على التوالى بعد سنوات من النمو الجامح، ويرجع ذلك إلى تمسك المستخدمين بهواتفهم الثمينة لفترة أطول.