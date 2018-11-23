سامسونج تعمل على حل لمشكلة تجمد الكاميرا في الهاتف Galaxy Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق الهاتف Galaxy Note 9، كان هناك عدد محدود من الوحدات التي تعاني من مشكلة تجمد الكاميرا، ويبدو أن هذه المشكلة تؤثر في الغالب على الوحدات التي تستخدم المعالج Snapdragon 845. والخبر السار هو أن شركة سامسونج أقرت بالمشكلة وهي الآن تعمل على تحديث من شأنه إصلاح هذه المشكلة.

في هذه الأثناء، إذا كنت تحصل على رسالة مفادها أن الكاميرا فشلت في الإستجابة في تطبيق الكاميرا من وقت لآخر، فأحد الإصلاحات المؤقتة المقترحة هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بنظام التشغيل.

تأتي المعلومات التي تقول بأن شركة سامسونج تعمل على تحديث جديد يعمل على حل هذه المشكلة من أحد المشرفين على منتديات سامسونج الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يكشف لنا عن أي معلومات حول موعد إطلاق هذا التحديث. ومع ذلك، فلا يزال من الجيد معرفة أن شركة سامسونج على دراية بالمشكلة وتعمل حاليا على إيجاد حل لها.

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