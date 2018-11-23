تحديث جديد للهاتف OnePlus 6T يجلب معه مجموعة من التحسينات والإصلاحات الهامة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 6T يحمل الإصدار OxygenOS 9.0.6 ويجلب معه مجموعة من التحسينات. ومن أهم التغييرات التي جاء بها هذا التحديث نذكر تحسين تجربة فتح قفل شاشة الهاتف، بالإضافة إلى تحسين نظام معالجة صور الكاميرا.

هذا التحديث الجديد يعمل أيضًا على تحسين عمر البطارية في الهاتف OnePlus 6T عندما يكون هذا الأخير في وضع النوم، كما أنه يجلب معه مجموعة من التحسينات العامة الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا في هذا التحديث إصلاح المشاكل المتعلقة بإضافة APN على شبكة Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم كذلك إصلاح مشكلة عدم تلقي الإشعارات من متجر Google Play Store.

كما جرت العادة دائمًا، فقد تم إصدار تحديث OxygenOS 9.0.6 الجديد للهاتف OnePlus 6T على مراحل. وهذا يعني أن هذا التحديث سيصل عبر الهواء إلى عدد محدود من المستخدمين اليوم وسيصل لعدد أكبر من المستخدمين في غضون بضعة أيام بعد التأكد من خلوه من الأخطاء الحرجة.

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