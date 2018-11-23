يجري إستبدال بعض وحدات Surface Pro 4 للعملاء بعد تحديث فاشل لنظام التشغيل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا حالات حدثت في الماضي حيث تسبب تحديث لأحد الأجهزة في حدوث بعض المشاكل، على الرغم من أنه كان يتم عادة حلها عن طريق إصدار تحديث آخر يعالج تلك المشاكل. ومع ذلك، نادرًا ما نواجه تحديثات تأخذ الجهاز فعليًا إلى النقطة حيث تحتاج إلى استبداله.

لسوء الحظ، يبدو أن هذا ما حدث لبعض ملاك Surface Pro 4، حيث أفاد بعض المستخدمين، وفقًا لشكاوى نشرت في منتديات مايكروسوفت كيف أصبحت أجهزتهم غير قابلة للاستخدام بعد تثبيت أحد التحديثات. وبالنسبة للبعض، أدى ذلك إلى عدم استجابة الشاشة الحساسة للمس، في حين يدعي آخرون أنهم أصبحوا غير قادرين على تشغيل الجهاز، وأن عملية إعادة تشغيل الجهاز اللوحي تستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

منذ ذلك الحين ردت شركة مايكروسوفت بالقول أنها تحقق في المشكلة، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن المستخدمين الذين تأثروا بهذه المشكلة قادرون على الحصول على وحدة بديلة. لا يبدو أن هذا إجراء رسمي لأنه يتطلب الاتصال بشركة مايكروسوفت وطلب التحدث إلى مدير، حيث ستحتاج إلى إستعراض صفحة المجتمع التي تم إدراج المشكلة فيها، وبعد ذلك قد تكون مؤهلاً للحصول على وحدة بديلة.

من الممكن أن يعمل التحديث المستقبلي على حل المشكلة، ولكن حتى تقوم شركة مايكروسوفت بإصدار ذلك التحديث، فربما يمكنك التفكير في طلب وحدة بديلة.

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