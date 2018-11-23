شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أنواع سيارات عمالقة التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيارات فارهة وقصور مزودة بكل وسائل الترفيه، هكذا يتخيل الكثيرون حياة عمالقة التكنولوجيا، لكن هذا ليس الحال مع كل ملياردير، فالكثير منهم لا يفضلون العيش فى منازل باهظة أو امتلاك سيارات فارهة، وهو ما سلط عليه الضوء موقعMoneymaker الذى ألقى الضوء على سيارات عمالقة التكنولوجيا، فقيادة السيارات لا تعكس وضعهم المالى الحقيقى، وتكلفتها تكون أقل من إمكانياتهم، إذ يستخدمون سياراتهم للسفر فقط، وفيما يلى سيارات 6 من مليارديرات التكنولوجيا.



سيارة مؤسس أمازون

يفضل أغنى شخص فى العالم والرئيس التنفيذى لشركة أمازون، الذى تبلغ قيمة ثروته الصافية نحو 128 مليار دولار، التنقل فى سيارة بسيطة للغاية وقديمة، إذ يقود سيارة هوندا أكورد موديل 1996، وتبلغ تكلفتها اليوم نحو 4000 دولار.



سيارة ستيف بالمر

أما الرئيس التنفيذى السابق لشركة مايكروسوفت الذى يبلغ صافى ثروته نحو 40 مليار دولار، فهو مستخدم وفى لسيارات فورد، إذ يقود سيارة فورد فيوجن هايبرد بسعر يصل إلى 25 ألف دولار تقريبًا مقابل تنقله اليومى.

وحصل بالمر على هذه السيارة خلال فترة عمله مع شركة مايكروسوفت من الرئيس التنفيذى لشركة فورد، آلان مولالى للاحتفال بإنتاج السيارة رقم المليون.



سيارة جاك ما

الملياردير ومؤسس شركة الإنترنت الصينية العملاقة على بابا، يستخدم أيضًا سيارة SUV Roewe RX5 متوسطة السعر من SAIC، بسعر نحو 25 ألف دولار.

تم تطوير السيارة بشكل مشترك من قبل على بابا و SAIC وتوصف بأنها سيارة إنترنت، تعتمد على إنترنت الأشياء، إذ كانت على بابا مسئولة عن تطوير نظام تشغيل السيارة ونظام المعلومات والترفيه.



واحدة من سيارات زوكربيرج

المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك وسادس أغنى شخص يتبع نهج بسيط ويتجنب إنفاق الكثير على ملابسه وسياراته وسفره، وتشمل مجموعته الشخصية من السيارات سيارة أكورا تى إس إكس سوداء، وفولكس فاجن GTI، وهوندا فيت، ولا يتجاوز سعر كل سيارة 30 ألف دولار.



سيارة وارن بافيت

الرئيس التنفيذى لشركة Berkshire Hathway والمستثمر المعروف، يبلغ إجمالى صافى ثرواته 80 مليار دولار، ويمتلك سيارة من طراز كاديلاك XTS 2014 بسعر 55 ألف دولار، إذ قام بشراء هذه السيارة بعد أن قامت مارى بارا، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز، بإقناعه بالترقية من سيارته كاديلاك دى تى إس، والتى كان قد اشتراها فى عام 2006.

وقام ببيع سيارته السابقة فى مزاد علنى لصالح مؤسسة خيرية، وحصل على مبلغ قدره 122 ألف دولار لدعم مؤسسة Girls Incorporation، كما تعهد وارين بافيت بأغلبية ثروته للأعمال الخيرية فى السنوات العشر الماضية، ومساهمته الإجمالية فى المنظمات الخيرية تبلغ 27.5 مليار دولار.



سيارة مايكل بلومبرج

الرئيس التنفيذى لشركة بلومبرج، وهى الشركة التى شارك فى تأسيسها فى عام 1971، إذ يملك مايكل بلومبيرج 45 مليار دولار، وهو يحتفظ بحصة تبلغ 88% بشركته، وهو أحد كبار رجال الأعمال الذين تبرعوا بنحو 5 مليارات دولار لأسباب اجتماعية مختلفة، أما سيارته التى يستخدمها فى التنقل يومياً، فهى "Chevloret Suburban"، التى تبلغ تكلفتها نحو 40 ألف دولار.