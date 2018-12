شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعاية رخيصة.. مؤثرون يستغلون حرائق كاليفورنيا للترويج لأنفسهم على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاحت حرائق الغابات ولاية كاليفورنيا فى هذا الشهر، ودمرت المنازل وأودت بحياة الكثيرين، وتحدث الملايين عن حرائق الغابات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعية، وهو الأمر الذى استغله "المؤثرون" على مواقع التواصل بشكل سيئ لتحقيق شهرة أكبر وجمع مزيد من المتابعين، إذ استغل بعض المؤثرين هذه الحادثة المروعة للترويج لصورهم الخاصة على تطبيق انستجرام.

we want to thank all of the brave influencers who have donated completely unrelated thirst traps to the victims of the california wildfires pic.twitter.com/3H76x4QtxT — Like and Subscribe (@likeandsub) November 14, 2018

وكشف تقرير جديد من Buzzfeed أن بعض المؤثرين يستخدمون هاشتاج و كلمات مفتاحية فى ولاية كاليفورنيا لترويج صورهم على انستجرام، بما فى ذلك صورهم العارية، وإذا كنت تبحث داخل هاشتاج عن حرائق كاليفورنيا ستجد صور غير متعلقة بالحادث وتعود للمؤثرين.

على سبيل المثال، قام شخص يدعى "جيريمى كوست" بتحميل صورة يظهر فيها عاريا وكتب أسفلها "أنا حزين للغاية للمتضررين وللعالم"، ونشرت فتاة أخرى تدعى "رولين شاه" صورة فوتوغرافية للترويج لملابسها، إلى جانب تعليق فاتر عن الحرائق.

وهو الأمر الذى أثار غضب متابعيهم على السوشيال ميديا، ووجه البعض انتقادات واسعة لهؤلاء المؤثرين وطالبوهم بعدم استغلال مثل هذه الحوادث للحصول على شهرة، وأن ذلك طريقة رخيصة.

يذكر أن أحدث التقارير أكدت على أن عدد القتلى بلغ 86 مع أكثر من 500 لا يزالون فى عداد المفقودين.