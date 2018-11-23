تكنولوجيا:  معاك 5 آلاف جنيه وعايز لابتوب؟!.. ماتضيعش فرصة البلاك فرايدي من جوميا

طبعا أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية بأنواعها إلى أكثر من الضعف أحيانا، لكننا لا زلنا في حاجة إليها ولا نستطيع الاستغناء عنها، فإذا كنت في حاجة إلى شراء لابتوب في حدود 5 آلاف جنيه مصري أوأقل، فلا تضيع فرصة شهر نوفمبر وخصومات البلاك فرايدي Black Friday، ومنها هذه العروض على اللابتوب من جوميا Jumia.

لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 330-15AST

يقدم موقع التسوق الإلكتروني جوميا خصما 13% على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 330، وهو لابتوب مناسب الإمكانيات لمعظم الاحتياجات، فذاكرة الوصول العشوائي (رامات) به 4 جيجابايت، والهارديسك بمساحة 1 تيرابايت، وشاشة اللابتوب بقياس 15.6 بوصة، ويعمل بمعالج AMD E2-9000 بقدرة 1.8 جيجاهرتز.

السعر: 4,199 جنيها.

لابتوب إتش بي HP 255 G5

يقدم جوميا خصما 12% على لابتوب HP 255 G5، وهو لابتوب أسود اللون بقياس شاشة 15.6 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (رامات) 4 جيجابايت، وهارديسك بمساحة 500 جيجابايت، ويعمل بمعالج AMD E2-7110 بقدرة 1.8 جيجاهرتز.

السعر: 4,555 جنيها.

لابتوب إتش بي HP 15-ra007ne

أما هذا اللابتوب من HP فيقدم جوميا خصما عليه بمقدار 23%، لينخفض سعر اللابتوب انخفض إلى أدنى من 4,000 جنيها، وهو سعر معقول للغاية للابتوب مناسب للاستخدام العادي، فالرامات 4 جيجابايت، والهارديسك بمساحة 500 جيجابايت، وقياس الشاشة 15.6 بوصة، والمعالج إنتل سيليرون Intel Celeron N3060 بقدرة 1.6 جيجاهرتز.

السعر: 3,849 جنيها.