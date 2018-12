تطبيق Google Photos لمنصة iOS يتيح لك الآن تعديل العمق والتركيز في صور ” Portrait Mode “

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لتطبيق Google Photos على منصة iOS يجلب معه القدرة على تعديل العمق والتركيز في الصور الملتقطة بإستخدام وضع ” Portrait Mode “. كان هذا متاحًا سابقًا على نظام الأندرويد فقط. من الآن فصاعدًا، إذا كان لديك هاتف iPhone وأحدث إصدار من Google Photos، فإختر صورة ملتقطة بإستخدام وضع ” Portrait Mode “، ثم أنقر فوق أيقونة التعديل، ثم أنقر مرة أخرى لتعديل العمق والتركيز من خلال أشرطة التمرير.

يمكنك القيام بذلك في تطبيق Photos التابع لشركة آبل إذا كنت تمتلك iPhone XS أو iPhone XS Max أو iPhone XR أو iPad Pro 2018، ولكن إذا كان لديك جهاز iPhone قديم آخر، فلن تكون لديك أي طريقة لضبط عمق الصور الملتقطة بإستخدام وضع ” Portrait Mode “، على الأقل حتى الآن.

إلى جانب ذلك، حصل تطبيق Google Photos لمنصة iOS كذلك على ميزة Color Pop. هذه الميزة تحافظ على موضوع الصور الملتقطة بإستخدام وضع Portrait Mode مشبع بالألوان ولكنها تغير الخلفية إلى الأبيض والأسود. وفي السابق، كان المساعد الرقمي Google Assistant داخل تطبيق Google Photos يقترح تطبيق هذا التأثير على صور معينة، ولكن يمكنك الآن القيام بذلك يدويًا على كل صورة إذا كنت ترغب في ذلك.

New to iOS, adjust the background blur and change the focus of your portrait mode photo.



Just pull up a portrait photo in Google Photos, click the editing icon to get to the editing menu, then tap it one more time to edit depth and focus.