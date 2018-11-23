شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك توافق على دفع 114 مليون دولار فى اتفاق مالى إيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلطات الضرائب الايطالية أن شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، وافقت على دفع أكثر من 100 مليون يورو (114 مليون دولار) وذلك لإنهاء نزاع بشأن الاحتيال المالى، وكانت إيطاليا قد أجرت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع أمازون وأبل وجوجل، حيث انضمت إلى جيرانها من دول الاتحاد الأوروبى الذين يسعون إلى الحصول على ضريبة أكبر من الشركات متعددة الجنسيات التى كانت فى السابق قادرة على استخدام الثغرات التى تسمح بحجز الأرباح فى الدول ذات الأنظمة الضريبية الأكثر موافقة.

ووفقا لما نشره موقع rappler الفلبينى، فيهدف الاتفاق إلى "إنهاء الخلاف المتعلق بالتحقيقات الضريبية التى أجرتها الشرطة المالية (GdF) بناء على طلب من المدعى العام فى ميلانو للفترة 2010-2016”، حسبما قالت هيئة الضرائب الإيطالية فى بيان، وأضافت الهيئة أن فيس بوك إيطاليا "ستدفع أكثر من 100 مليون يورو".

وكانت شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قد وافقت على صفقة مماثلة فى ديسمبر الماضى، بينما وافقت جوجل فى شهر مايو من العام الماضى على دفع 306 مليون يورو لإنهاء نزاع يتعلق بشكل أساسى بأرباح 2009-2013 المحجوزة فى أيرلندا، إذ أن أيرلندا تمتلك واحدة من أدنى معدلات الضرائب على الشركات فى الاتحاد الأوروبى.

وكانت شركة أبل قد وافقت فى وقت سابق، فى ديسمبر 2015، على دفع أكثر من 300 مليون يورو على الأرباح الإيطالية التى يعود تاريخها إلى عام 2008.