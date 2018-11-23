آبل تؤكد أنها تستخدم المشاة إلى جانب السيارات لجمع البيانات من أجل خدمة الخرائط الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، تم نشر صورة على شبكة تويتر تظهر موظف في شركة آبل يسير في الشوارع مع مجموعة من أجهزة الإستشعار على ظهره، والتي يفترض أنها جزء من جهود الشركة لتحسين خدمة الخرائط Apple Maps الخاصة بها من خلال جمع البيانات بإستخدام المشاة.

يبدو أن شركة آبل قررت الآن تأكيد هذا الأمر وأقرت بأنها تقوم فعلاً بهذا الأمر بحيث أوضحت في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن هناك مواقع معينة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم بجمع البيانات من أجل الخرائط بإستخدام السيارات والمشاة. وجدير بالذكر أنه سبق للسيد Eddy Cue، والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم البرمجيات وخدمات الإنترنت في شركة آبل أن أكد خطط الشركة لإعادة بناء بيانات الخرائط من الصفر.

وأثناء حديثه مع موقع TechCrunch خلال مقابلة في شهر يونيو الماضي، نقل عنه قوله : ” أردنا نقل هذا إلى المستوى التالي. لقد عملنا على محاولة إنشاء ما نأمل أن يكون أفضل تطبيق للخرائط في العالم، وأخذه إلى الخطوة التالية. نحن نقوم بذلك من خلال بناء جميع بيانات الخرائط الخاصة بنا من الصفر “.

كانت لدى شركة آبل طموحات ضخمة عندما قررت دخول سوق خدمات الخرائط منذ عدة سنوات، ولكن الخرائط المشوهة والإتجاهات الخاطئة خلقت كابوس العلاقات العامة للشركة، الأمر الذي أجبر الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Tim Cook على إصدار إعتذار رسمي على الفوضى، وأوصى أيضًا بإستخدام الخدمات البديلة مثل Google Maps و HERE Maps.

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