شركة LG تبدأ رسميًا بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف LG G7 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG اليوم بفتح برنامج ” LG OS Preview ” لملاك الهاتف LG G7 ThinQ في كوريا الجنوبية، وهذا ما يعد إشارة إلى أن الشركة الكورية تستعد لإطلاق تحديث Android 9 Pie لهاتفها الرائد الحالي في الأسابيع القليلة المقبلة. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا التحديث مختلف عن تحديث Android 9 Pie الذي تم إصداره مؤخرًا للهاتف LG G7 One لأن التحديث الذي تم إصداره لهذا الأخير عبارة عن تحديث خام لا يضم البرمجيات التابعة لشركة LG، وهذا لا يبدو مستغربًا نظرًا إلى أن الهاتف LG G7 One يعد جزءًا من مبادرة Android One.

شركة LG لم تكن أبدًا جيدة في إصدار تحديثات الأندرويد لهواتفها الذكية بسرعة. ومع ذلك، خبر اليوم يكشف لنا بأن شركة LG عازمة على تغيير الأمور من خلال العمل على جلب تحديث Android 9 Pie بسرعة لأكبر قدر ممكن من أجهزتها. وعلى سبيل المقارنة، فقد إنتظرت شركة LG إلى غاية شهر ديسمبر قبل أن تبدأ بإختبار تحديث الأندرويد Oreo للهاتف LG G6.

المستخدمين في كوريا الجنوبية بإمكانهم التسجيل لإختبار التحديث من خلال الذهاب إلى تطبيق ” Quick Help ” وإيجاد شريط ” LG OS Preview “. وتشمل التغييرات التي سيأتي بها هذا التحديث إضافة نظام التنقل الذي يستند على الإيماءات، وإضافة ميزة حفظ البطارية الجديدة، وميزة السطوع المتكيف، فضلا عن ميزات الرفاهية الرقمية.

عموما، نظرًا إلى أن شركة LG بدأت فعلا بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف LG G7 ThinQ في كوريا الجنوبية، فنحن نتوقع أن تبدأ الشركة بإطلاق التحديث الرسمي في أواخر الشهر المقبل أو في شهر يناير من العام المقبل. عموما، كونوا على يقين بأننا سنخبركم عندما تبدأ الشركة بإطلاق التحديث الرسمي.

