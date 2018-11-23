الهاتف الرائد Meizu 16S سيصل في شهر مايو من العام المقبل مع المعالج Snapdragon 8150

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Meizu في وقت سابق من هذا العام بالكشف عن سلسلة هواتف Meizu 16 Sereis، وهي السلسلة التي تضم حتى الآن كل من Meizu 16 و Meizu 16 Plus و Meizu 16X. ووصل أول هاتفين مع المعالج الرائع الأحدث من شركة كوالكوم، ويبدو أن نفس الأمر سيحدث مع خلفيهما.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Meizu، السيد Jack Wong، فيبدو أن الهاتف الرائد المقبل لهذه الشركة الصينية سيحمل إسم Meizu 16S وسيضم المعالج Snapdragon 8150 الذي من المرجح أن تعلن عنه شركة كوالكوم بشكل رسمي في أوائل الشهر المقبل. وبالعودة إلى الهاتف Meizu 16S نفسه، فمن المتوقع أن يصل في شهر مايو من العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان للإجابة على السؤال حول ما إذا كان الهاتف Meizu 17 سيصل. وقال السيد Jack Wong بأنه من المفترض أن يتم تخصيص الحدث المقرر عقده في شهر مايو المقبل للإحتفال بالذكرى السادسة عشر على تأسيس الشركة، ولهذا السبب لا يوجد الإسم ” Meizu 17 ” في خارطة طريق الشركة. وقال أيضًا أنه يتوجب علينا توقع نفس التصميم المستخدم في الهاتف Meizu 16 لأن كل ما سيحصل عليه الهاتف Meizu 16S هو ترقية على مستوى المواصفات التقنية.

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