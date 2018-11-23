إنستاجرام تعلن عن واجهة جديدة تعد بالمزيد من النظافة والبساطة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شبكة إنستاجرام اليوم عن تحديث جديد لتطبيقها الرسمي. هذا التحديث الجديد يقوم بالتخلص من بعض الأيقونات في الملف الشخصي ويستبدلها بعبارات نصية. بدلا من إستخدام أيقونة مختلفة لكل تبويب، يتم الآن تعريف التبويبات عن طريق العبارات النصية، مما يجعلها أكثر وضوحًا لأولئك المستخدمين الذين قد لا يعرفون ما تعنيه أيقونات تلك التبويبات.

خلال الأسابيع القليلة القادمة، قد ترى ميزات تم إعادة ترتيبها أعلى ملفك الشخصي بما في ذلك التغييرات على مستوى الأيقونات والأزرار وطريقة التنقل بين التبويبات، وهذا ما نأمل أن يجعل ملفات التعريف الشخصية نظيفة وسهلة أكثر من حيث الإستخدام.

تهدف إنستاجرام إلى جعل تطبيقها أسهل وأكثر وضوحًا أثناء تصفحه لمستخدميها. ينتقل التصميم الجديد للتركيز حول مظهر ملفات التعريف الشخصية. أصبحت أيقونة ملف التعريف الشخصي ( بروفايل ) الآن على اليمين ولم يعد عدد المتابعين في الأعلى. بخلاف ذلك، تقوم إنستاجرام بالتخلص التدريجي من عدد المنشورات من ملف التعريف الشخصي. كما يتم وضع الوصف مباشرة على يسار أيقونة الملف الشخصي.

تم أيضا تغيير طريقة عرض متابعي الملف الشخصي الآن. بدلاً من عرض الأصدقاء الذين يتشاركون نفس الإهتمامات في أعلى قائمة المتابعين للملف الشخصي، هناك الآن تبويب مخصص للأصدقاء المشتركين وجميع المتابعين الآخرين وقائمة بالحسابات المتبوعة من قبل هذا الملف الشخصي.

لقد عملنا على هذه التغييرات وسنختبرها على مراحل ومع مجموعات مختلفة مع مجتمعنا على مدار الأسابيع القليلة القادمة. سنواصل تجربة التجربة وتحديثها بينما نتعلم من تعليقاتكم.

لم تستقر إنستاجرام بعد على التصميم النهائي. ما زالت تختبر التصميم وستستمر في تغيير الأمور حتى ترى التصميم مناسبًا. يرى بعض المستخدمين بالفعل أن التصميم الجديد مناسب. هل أنت واحد من هؤلاء المستخدمين؟

المصدر.