صور جديدة تعرض لنا الهاتف Galaxy A8S مع شاشة مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - ما تراه أعلاه وأسفله هو مجرد صور مركبة إستنادًا إلى الشائعات. ومع ذلك، هذه الصور تأتي من نفس المصدر الذي تنبأ بدقة بتصميم الهاتف Galaxy A9 2018 قبل شهر من الإعلان عنه، لذا فمن المحتمل أن يكون ذلك مفيدًا لإزالة الشك.

هذه الصور تعرض لنا أول هاتف ذكي من شركة سامسونج يستخدم شاشة من نوع Infinity-O، والذي من المفترض أن يحمل إسم Galaxy A8S. وكما تلاحظون، فهذه الشاشة تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. وبالتالي، إمتلاك الكاميرا الأمامية داخل الشاشة يسمح للشركة بتقليص الإطار العلوي الذي أصبح غير موجودًا تقريبًا، على الرغم من أن الإطار السفلي للشاشة يبدو أكثر سمكًا قليلاً.

ووفقا للشائعات، فالهاتف Galaxy A8S سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، على الرغم من أن مواصفات هذه الكاميرا لا تزال غير واضحة. ويبدو أن مستشعر بصمات الأصابع سيتواجد في الواجهة الخلفية لهذا الهاتف بدلا من الشاشة. وأخيرًا، سمعنا بأن الهاتف Galaxy A8S سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB.

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