شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمريكيون يطورون روبوت شبيها بالأطفال يحاكى تعبيرات وجه البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة أوساكا روبوت جديد شبيه بالأطفال، أطلقوا عليه اسم Affetto، والذى يمكن أن يحاكى مجموعة واسعة من تعبيرات الوجه البشرية.

ويأمل الباحثون فى أن يفتح هذا الروبوت الباب أمام الروبوتات الشبيهه بالبشر، والتى يمكنها فى نهاية المطاف أن يكون لديها "تفاعلات أعمق مع البشر".

وقال الدكتور مينورو أسادا: "تشوهات السطح هى مشكلة رئيسية فى التحكم فى وجوه الروبوتات، فإن تحركات جلد وجههم الناعم يتسبب فى حالة من عدم الاستقرار، وهذه مشكلة كبيرة نتصارع معها، ولقد سعينا إلى طريقة أفضل لقياسها والتحكم فيها. "



الروبوت

لتطوير Affetto، حدد الباحثون 116 نقطة وجه مختلفة، وحلّلوا الآليات اللازمة لخلق تعابير وجه مميزة، وشمل ذلك خفض أو رفع جزء من الشفة أو الجفون لتخليق بعض التشوهات.

وفى البداية واجه الباحثون مشكلات فى موازنة القوة المطبقة وتعديل الجلد الاصطناعى للتأكد من أن الوجه كان واقعيًا، ومع ذلك، كان الفريق قادرًا على ضبط النظام وتصميم وجه Affetto فى نهاية المطاف.

وقال الدكتور شهارى إيشيهارا، المؤلف الأول للدراسة: "كانت وجوه الروبوتات بمثابة الصندوق الأسود دائما لنا، إذ كان يتم تطويرها، لكن كانت تبقى غامضة، لكن ستتيح لنا نتائجنا الدقيقة التحكم بفعالية فى حركات الوجه بالروبوتات، لإدخال تعبيرات أكثر دقة، مثل الابتسام والعبوس".