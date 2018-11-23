الأرصاد: أمطار رعدية تصل إلى حد سيول في هذه المناطق

دينا النجار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل من 4 لـ5 درجات مئوية، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمتد لتشمل القاهرة ومحافظات مدن القناة، وشمال الصعيد، ومدينتي حلايب وشلاتين، لافتًا إلى سقوط أمطار رعدية على معظم الأنحاء وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح أن الأمطار تأتي خلال فترات متقطعة...