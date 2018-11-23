محللون يعتقدون بأنه ينبغي على شركة آبل خفض إنتاج iPhone XR بشكل أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمذكرة جديدة صدرت من المحللين في مؤسسة Rosenblatt Securities، فيبدو أن شركة آبل ستكون مجبرة على خفض إنتاج الهاتف iPhone XR بشكل أكبر بسبب أرقام المبيعات التي كانت أقل من التوقعات.

وكان المحللين في مؤسسة Rosenblatt Securities قد توقعوا في البداية أن الهاتف iPhone XR سيحصد مبيعات تتراوح بين 90 و 95 مليون وحدة، ولكن تم خفض تلك التوقعات في وقت لاحق إلى 88 مليون وحدة، ويقترح المحللون الآن أن شركة آبل تحتاج إلى خفض توقعاتها إلى 74 مليون وحدة.

ووفقا للمحللين، فالهاتف iPhone XR حقق مبيعات ” جيدة نسبيًا ” خلال العروض الترويجية للأعياد الصينية في اليوم 11 من شهر نوفمبر الجاري بسبب الخصومات التي كانت تتراوح بين 10% و 15%. ويتوقع المحللون أن تبيع شركة آبل الكثير من وحدات iPhone XR خلال موسم العطلات ولكنهم يعتقدون بأن شركة آبل لا تزال تنتج وحدات أكثر مما ستبيعه، وبالتالي فهي بحاجة إلى خفض الإنتاج بشكل أكبر.

في ملاحظة إيجابية، وفقا للمحللين في مؤسسة Rosenblatt Securities، فيبدو أنه بعد شهر واحد فقط من وصوله إلى السوق إستطاع الهاتف iPhone XR مطابقة مبيعات iPhone XS Max وتخطي مبيعات iPhone XS.

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