شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية ناشئة تطور "بطاريات صلبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "البطاريات الصلبة " من التقنيات الحديثة التى يراها الكثيرون قمة التكنولوجيا الحديثة، والتى من المحتمل أن تحل جميع مشاكلنا مع الشحن السريع وطول العمر وقوة التحمل، إلا أنها لا تزال بعيدة عن إصدارها فى منتج جاهز للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فكشفت مصادر صناعية أن شركة صينية ناشئة عثرت على طريقة لإنتاج كميات كبيرة من البطاريات الصلبة، حيث تمكنت شركة Qing Tao Energy Development Co الصينية بنشر خط إنتاج فى شرق الصين قادر على إنتاج خلايا بطارية بقوة 100MWh سنويا.

وبالنظر للمستقبل، تخطط الشركة لزيادة الإنتاج إلى 700 ميجاوات /ساعة بحلول عام 2020، فيما تبلغ كثابة الطاقة على الوحدة الواحدة من البطارية 400 واطم /كجم، وهو ما يزيد بنسبة 30% عن أحدث جيل من بطاريات الليثيوم أيون التى تبلغ سعتها حوالى 250-300 واط / كلج.