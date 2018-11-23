هواتف جوجل بيكسل تدعم وضع التصوير المذهل Night Sight.. إليك كيفية استخدامه

أصدرت شركة جوجل لأول مرة منذ سنتين النسخة الأولى من هواتفها الجديدة بيكسل Pixel التي غيرت قواعد ومزايا الكاميرات في الهواتف الذكية، وحتى الآن تسعى جميع الشركات المنافسة لجوجل في مجال الهواتف الذكية اللحاق بجودة كاميرا هواتف بيكسل، حيث حصد هاتف Pixel 2 لقب الهاتف ذو الكاميرا الأفضل لعام 2017، ومن المتوقع أن يحصد هاتف هذا العام Pixel 3 XL اللقب ذاته لعام 2018 بفضل تقنية Night Sight المذهلة الجديدة.

عندما كشفت شركة جوجل في أوائل شهر أكتوبر الماضي عن هواتفها الذكية وهما بيكسل Pixel 3 وبيكسل 3 إكس إل Pixel 3 XL أعلنت أن الهاتفين سيكونان أول من يحصل على ميزة تصوير جديدة تُسمى Night Sight، والتي ستُحسن بشكل كبير جودة الصور الملتقطة في الإضاءة الخافتة أو بدون إضاءة وذلك بمساعدة تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التي ستساعد على الحفاظ على ألوان الصور وكل تفاصيلها، وهذا سيتم بدون الحاجة إلى تشغيل فلاش الكاميرا.

أولًا: دعنا نتعرف على وضع الرؤية الليلية Night Sight، والتقنيات الداعمة له

يَعتمد وضع الرؤية الليلية Night Sight على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تم برمجتها عبر خوارزميات لمعالجة الصور أثناء التصوير بحيث يتمكن المُستخدم من التقاط صور واضحة للغاية في ظروف الإضاءة الخافتة ودون الحاجة لاستخدام أي مصدر ضوء خارجي، يمكنك مشاهدة الصور التالية التي توضح مدى تأثير ميزة Night Sight في إظهار تفاصيل الصور أثناء الإضاءة الخافتة أو بدون إضاءة تمامًا:

ثانيًا: كيف يمكنك استخدام وضع الرؤية الليلية Night Sight؟

بعدما تتأكد من تثيت تحديث نظام التشغيل أندرويد على هاتف جوجل بيكسل والذي يتضمن وضع الرؤية الليلية Night Sight في تطبيق كاميرا الهاتف يمكنك اتباع الخطوات التالية:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

انتقل إلى تطبيق الكاميرا على هاتفك

اضغط على المزيد More

ثم اضغط على وضع Night في تطبيق الكاميرا، فإذا اكتشفت الكاميرا مشهد إضاءة خافت ستظهر نافذة منبثقة في عدسة الكاميرا، اضغط عليها للتبديل إلى وضع Night Sight

ستحتاج إلى الثبات أثناء استخدام وضع Night Sight، وعند الضغط على زر الغالق Shutter تقوم الكاميرا بفتح الغالق وتبدأ في جمع معلومات حول المشهد وإلتقاط المزيد من الضوء، مع تعديل إعدادات اللون الأبيض اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي لتكون النتيجة في النهاية صورة معدلة عبر الذكاء الاصطناعي يمكن التقاطها في معدل إضاءة خافت من 0.3 lux إلى معدل 3 lux، والجدير بالذكر أنه في الهواتف الذكية تبدأ في مواجهة الصعوبات في التقاط الصور ذات الإضاءة بمقياس 30 lux.

كمية الوقت التي يحتاجها الوضع لالتقاط صورة تعتمد على المشهد والضوء المتاح، ولكن من خلال الاختبارات الذي أجريت فإنه يتطلب عادةً ثانية أو ثانيتن من تثبيت الهاتف على المشهد حتى يعمل وضع Night

يتضمن وضع الرؤية الليلية زرين للتركيز اليدوي هما:

1- قريب Near يعمل فيه التركيز حتى مسافة تبلغ 4 أقدام.

2- بعيد Far يعمل فيه التركيز حتى مسافة حوالي 12 قدم تقريبًا.

تؤكد جوجل أن وضع Night Sight يعمل بكفاءة تامة سواء كنت تحمل الهاتف بيدك أو تضعه على حامل تثبيت أو على سطح مستوِِ، حيث أنه قبل الضغط على زر التقاط الصورة سيتم قياس معدل اهتزاز يدك بالإضافة إلى قياس معدلات الحركة داخل المشهد الذي ترغب في تصويره.

عندما يكون المشهد ثابتًا ستعمل الميزة ببطء بهدف التقاط الضوء ولتقليل مقدار التشويش في الصورة، بينما إذا كان هناك حركة في المشهد أو اهتزاز في اليد ستتطلّب Night Sight وقتًا أقل لتقليل نسبة الضوء الداخل للعدسة بهدف تقليل تشويش الحركة.