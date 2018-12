كيف يمكنك مراقبة الوقت الذي تقضيه على فيسبوك وإنستاجرام؟

طرحت شركة فيسبوك أول أمس أداة تتبع وقت استخدام التطبيق أو لوحة معلومات النشاط التي تحمل اسم وقتك على فيسبوك Your Time on Facebook بحيث يمكن للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في تطبيقات إنستاجرام وفيسبوك، وتأتي هذه الخطوة بعدما قدمت كل من شركتي آبل وجوجل في وقت سابق من هذا العام أدوات تسمح لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS أو أندرويد Android بمراقبة الوقت الذي يقضونه على الهواتف الذكية والتقليل منه.

تم طرح الأداة الجديدة لكل من مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام، ولكن اسمها يختلف على كل منصة، حيث ستجدها على فيسبوك تحمل اسم وقتك على فيسبوك Your Time on Facebook، بينما على إنستاجرام يُشار إليها باسم نشاطك Your Activity.

أولًا لتتبع الوقت الذى قضيته على تطبيق فيسبوك سواء على نظام أندرويد أو آي أو إس يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على تطبيق فيسبوك، واضغط على رمز القائمة المكون من 3 أسطر للحصول على المزيد من الخيارات

اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy

اضغط على الإعدادات Settings

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار وقتك على فيسبوك Your Time on Facebook، ثم اضغط عليه

سيعرض لك هذا الخيار متوسط الوقت الذي قضيته في استخدام تطبيق فيسبوك خلال الأسبوع الماضي، وإذا كنت تريد الاطلاع على الاستخدام ليوم معين من الأسبوع السابق، فاضغط على شريط هذا اليوم.

ثانيًا كيفية تعيين تذكير يومي لتنبيهك عندما تستغرق وقت معين على فيسبوك:

انتقل إلى خيار وقتك على فيسبوك Your Time on Facebook كما في الخطوات السابقة

كما في الخطوات السابقة اضغط على ضبط تذكير يومي Set Daily Reminder

قم بضبط الوقت الذي يناسبك

اضغط على تعيين تذكير Set Reminder

بعد تعيين التذكير سيتم تنبيهك بإنك قد تجاوزت مقدار الوقت المحدد لاستخدامك لفيسبوك أو إنستاجرام خلال اليوم.

ثالثًا لتتبع الوقت الذى قضيته على تطبيق إنستاجرام سواء على نظام أندرويد أو آي أو إس يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على تطبيق إنستاجرام واضغط على رمز القائمة المكون من 3 أسطر في أعلى اليمين

ثم اضغط على ترس الإعدادات Settings الموجود في أسفل اليمين

الموجود في أسفل اليمين مرر حتى تصل إلى قسم الإعدادات والأمان Settings & Security

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار نشاطك Your Activity، ثم اضغط عليه

على الرغم من طرح شركة فيسبوك الأداتين رسميًا بعد طول انتظار إلا أنهما مازال بهما بعض القيود وخاصة أداة فيسبوك التي لا يمكن استخدامها مع نسخة سطح المكتب حيث أنها متاحة للتطبيق فقط.

كما لا تحسب أدوات إنستاجرام وفيسبوك إجمالي استخدامك للتطبيق عبر الأجهزة المحمولة المختلفة، حيث تشير الأرقام في شريط الرسم البياني إلى مقدار الوقت الذي تقضيه على جهاز واحد.