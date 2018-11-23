شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة للعثور على المفقودين فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستثمر حكومة كوريا الجنوبية 32 مليار وون (28 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة فى تطوير تقنية للمساعدة فى العثور على الأشخاص المفقودين. وتتعاون الهيئة الوطنية للشرطة مع وزارتى العلوم والصناعة لتطوير تكنولوجيا من شأنها المساعدة فى تحديد موقع الأشخاص المفقودين، مثل الأطفال والمرضى بمرض خرف الشيخوخة استنادا إلى أسلوب تحركاتهم ومعلومات أخرى. وذكرت الشرطة - وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) - أنه سيشارك فى المشروع علماء بارزون من المعهد الكورى للعلوم والتكنولوجيا وجامعة يونسى الكورية. وأشارت الشرطة إلى أن 20 ألف طفل و 19 ألف مريض بالخرف والأمراض العقلية الأخرى فقدوا عام 2017 .

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