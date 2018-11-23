الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

اليوم السابع
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين.
ويصاحب ذلك الطقس انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على...
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