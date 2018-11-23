أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. وغرفة عمليات لمتابعة الطوارئ

اليوم الجديد
شهدت شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذّرت من موجة أمطار على بعض المحافظات، قد تستمر حتى غدٍ السبت، فيما كلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مسؤولي شركة الصرف الصحي، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لشفط أي تراكمات للمياه، في الشوارع والميادين الرئيسية، وعند مطالع ومنازل الكباري والأنفاق.
كما كلف محافظ القاهرة، بنشر "النافوري" وشفاطات المياه، والتنسيق مع غرفة العمليات...
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